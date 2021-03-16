В Киеве на полгода ограничат движение на проспекте Бандеры
16 марта, 2021, 13:14
16 марта на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе Киева начинают новый этап капитального ремонта
Об этом сообщает Коммунальная корпорация "Киевавтодор" на своей странице в Facebook.
"На проспекте Степана Бандеры частично ограничат движение. С 7:00 16 марта до 31 августа", - говорится в сообщении.
На проспекте Бандеры начинается новый этап капитального ремонта.
"Будем работать на части от ул. Е. Телиги до просп. Оболонский (ближайшие недели - от ул. Е. Телиги до железнодорожной станции Зенит) в направлении станции метро " Почайна ". Основные ремонтные работы на ул. С. Бандеры планируем завершить до конца августа ", - говорится в сообщении.
Во время работ движение будет ограничено частично.
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