В Киеве на полгода ограничат движение на проспекте Бандеры

16 марта, 2021, 13:14

16 марта на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе Киева начинают новый этап капитального ремонта

Об этом сообщает Коммунальная корпорация "Киевавтодор" на своей странице в Facebook.

"На проспекте Степана Бандеры частично ограничат движение. С 7:00 16 марта до 31 августа", - говорится в сообщении.

На проспекте Бандеры начинается новый этап капитального ремонта.

"Будем работать на части от ул. Е. Телиги до просп. Оболонский (ближайшие недели - от ул. Е. Телиги до железнодорожной станции Зенит) в направлении станции метро " Почайна ". Основные ремонтные работы на ул. С. Бандеры планируем завершить до конца августа ", - говорится в сообщении.

Во время работ движение будет ограничено частично.

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