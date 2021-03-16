В Германии заявили о экспоненциальном росте заболеваемости коронавирусом

16 марта, 2021, 17:25

В Германии вновь зафиксирован экспоненциальный рост заболеваемости COVID-19, несмотря на жесткие меры по сдерживанию пандемии и вакцинацию

Об этом заявил эпидемиолог Института имени Роберта Коха Дирк Брокман, пишет Reuters.

Средний показатель новых заражений коронавируса на 100 000 населения увеличился до 83,7 по сравнению с 68 неделей ранее, и этот показатель может достичь 200 до середины апреля.

По его словам, в Германии наступила третья волна пандемия, которая подпитывается ослаблением карантина в последние недели и циркуляцией более заразных вариантов коронавируса.

"Сейчас совсем глупо расслабляться. Это способствует экспоненциальному росту", - сказал немецкий эпидемиолог.

В Германии за минувшие сутки выявлено 5480 новых случаев заражения коронавируса, 238 человек скончались.

Общее количество инфицированных с начала пандемии увеличилась до 2581 329. Количество смертей составила 73656.

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