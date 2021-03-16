В центре Киева столкнулись легковушка Audi и внедорожник Mercedes, есть пострадавший

16 марта, 2021, 23:13

Вечером 16 апреля в Шевченковском районе Киева столкнулись легковушка Audi и внедорожник Mercedes, в результате чего пострадал один из водителей

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

ДТП произошло на перекрестке улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого. По имеющимся данным, Audi двигался по ул. Владимирской в направлении Софийской площади, а Mercedes двигался ему навстречу.

По словам водителя Audi, на перекрестке водитель Mercedes резко начал поворачивать со средней полосы налево на ул. Богдана Хмельницкого и, не предоставив преимущества в движении для Audi, вызвал столкновение двух автомобилей.

В результате ДТП у внедорожника оторвало левое переднее колесо, а Audio отбросило на обочину, где легковушка снес несколько столбиков.

Так как удар в Audi состоялся в районе водительского двери, водитель был поврежден, однако после осмотра медиками скорой помощи он отказался от госпитализации.

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