В центре Киева столкнулись легковушка Audi и внедорожник Mercedes, есть пострадавший
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
ДТП произошло на перекрестке улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого. По имеющимся данным, Audi двигался по ул. Владимирской в направлении Софийской площади, а Mercedes двигался ему навстречу.
По словам водителя Audi, на перекрестке водитель Mercedes резко начал поворачивать со средней полосы налево на ул. Богдана Хмельницкого и, не предоставив преимущества в движении для Audi, вызвал столкновение двух автомобилей.
В результате ДТП у внедорожника оторвало левое переднее колесо, а Audio отбросило на обочину, где легковушка снес несколько столбиков.
Так как удар в Audi состоялся в районе водительского двери, водитель был поврежден, однако после осмотра медиками скорой помощи он отказался от госпитализации.
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