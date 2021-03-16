В Боярке, под Киевом, ночью прогремел взрыв: полиция открыла производство об умышленном убийстве

16 марта, 2021, 10:05

Около 4:00 ночи в Боярке прогремел взрыв: полиция заявляет об одном вероятно убитом. Местные жители утверждают, что одного человека буквально разорвало на куски

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"По результатам осмотра места происшествия с участием судебно-медицинских экспертов, от взрыва, вероятно, пострадал один человек", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня около 4:00 утра на одной из улиц города Боярка произошел взрыв. По предварительной информации, никто не пострадал.

В результате взрыва повреждены трансформатор, линии электропередач, 4 автомобиля, окна и заборы 5 ближайших домов. В земле образовалась воронка.

На месте взрыва работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, кинологи полиции Киевщины, а также прокуроры Фастовской окружной прокуратуры.

Сейчас коммунальщики восстанавливают электроснабжение и ликвидируют последствия взрыва.

Очевидец с места происшествия рассказывает про фрагменты одежды, кровь и остатки тела в районе взрыва.

"Кого-то здесь разорвало", - комментирует автор видео.

Видео: очевидец

Фото: Нацполиция и "Киев оперативный":

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