В Боярке, под Киевом, ночью прогремел взрыв: полиция открыла производство об умышленном убийстве
Об этом сообщает полиция Киевской области.
"По результатам осмотра места происшествия с участием судебно-медицинских экспертов, от взрыва, вероятно, пострадал один человек", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Сегодня около 4:00 утра на одной из улиц города Боярка произошел взрыв. По предварительной информации, никто не пострадал.
В результате взрыва повреждены трансформатор, линии электропередач, 4 автомобиля, окна и заборы 5 ближайших домов. В земле образовалась воронка.
На месте взрыва работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, кинологи полиции Киевщины, а также прокуроры Фастовской окружной прокуратуры.
Сейчас коммунальщики восстанавливают электроснабжение и ликвидируют последствия взрыва.
Очевидец с места происшествия рассказывает про фрагменты одежды, кровь и остатки тела в районе взрыва.
"Кого-то здесь разорвало", - комментирует автор видео.
Видео: очевидец
Фото: Нацполиция и "Киев оперативный":
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