 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортВ Англии медики 15 минут спасали на поле голкипера, который получил сотрясение мозга после удара в голову в матче с "Ливерпулем"

В Англии медики 15 минут спасали на поле голкипера, который получил сотрясение мозга после удара в голову в матче с "Ливерпулем"


фото: Getty Images
Португальский голкипер "Вулверхэмптона" Руй Патрисиу в матче чемпионата Англии против "Ливерпуля" от удара в голову, нанесенного ему одноклубником, получил сотрясение мозга

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Руй Патрисиу столкнулся со своим защитником Конором Коуди на 86-й минуте, от которого получил удар коленом в голову. Португальцу 15 минут оказывали помощь, он покинул поле на носилках.

Несмотря на то что тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту использовал все три замены, ему позволили выпустить на поле вратаря Джона Радди - в рамках тестирования дополнительной замены из-за сотрясения мозга.

Матч доиграли, он завершился победой "Ливерпуля" со счетом 1:0.

Нуну Эшпириту Санту после игры заявил, что Патрисиу находился в сознании и помнит, что с ним произошло. Врачи заверили, что с португальцем все будет хорошо.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 марта, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать