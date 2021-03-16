Украинский стартап по доставке овощей и фруктов OVO привлек $150 тыс. инвестиций
Об этом пишет Лига.Бизнес .
Согласно сообщению, украинский сервис доставки овощей OVO привлек $150 тыс. инвестиций в раунде pre-seed (стадия ранней разработки) от фонда TA Ventures и клуба частных инвесторов ICLUB.
Отмечается, что соглашение было заключено еще в 2020 году, однако о привлеченной сумме сообщили только сейчас. Инвестиции пойдут на дальнейшее развитие бизнеса - стартап планирует стать лидером рынка доставки свежих фруктов и овощей до конца 2021 года.
В издании добавили, что до конца марта компания планирует привлечь еще один раунд инвестиций, которые пойдут на открытие нескольких складских помещений в Киеве.
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