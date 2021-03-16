16 марта, 2021, 14:52

Украинский стартап по доставке овощей и фруктов OVO привлек $150 тыс. инвестиций на стадии ранней разработки

Об этом пишет Лига.Бизнес .

Согласно сообщению, украинский сервис доставки овощей OVO привлек $150 тыс. инвестиций в раунде pre-seed (стадия ранней разработки) от фонда TA Ventures и клуба частных инвесторов ICLUB.

Отмечается, что соглашение было заключено еще в 2020 году, однако о привлеченной сумме сообщили только сейчас. Инвестиции пойдут на дальнейшее развитие бизнеса - стартап планирует стать лидером рынка доставки свежих фруктов и овощей до конца 2021 года.

В издании добавили, что до конца марта компания планирует привлечь еще один раунд инвестиций, которые пойдут на открытие нескольких складских помещений в Киеве.