Украинцы смогут пожаловаться в Госпродпотребслужбу онлайн: ведомство запустит новый сервис

16 марта, 2021, 15:49

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей запустит новый сервис для подачи жалоб онлайн

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, Госпродпотребслужба планирует запуск проекта э-потребитель, который даст возможность украинцам подавать жалобы онлайн за несколько кликов. Кроме того, проект предусматривает создание службы поддержки потребителей.

В пресс-службе отметили, что в 2020 году ведомство получило более 20,9 тыс. предложений, обращений, жалоб и заявлений по вопросам защиты потребителей. При этом украинцам было возвращено 10,2 млн грн за некачественные товары и услуги.

В ведомстве добавили, что сейчас подать жалобу в Госпродпотребслужбу можно по телефонам (044) -364-77-80 или 050-230-04-28

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