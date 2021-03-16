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Espreso.tvОбществоУкраина пойдет на жесткий карантин, если 50-70% всех областей окажутся в "красной" зоне, - Степанов

Украина пойдет на жесткий карантин, если 50-70% всех областей окажутся в "красной" зоне, - Степанов


фото: pravda.ua
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина пойдет на жесткий карантин, если 50-70% всех областей окажется в "красной" зоне эпидопасности

Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов, передает " Укринформ ".

"Я думаю, что мы будем двигаться по стратегии адаптивного карантина. Разумеется, если более 50-70% областей в "красной" зоне, тогда будем говорить о жестком карантин на территории всей страны", - сказал Степанов.

Он также отметил, что среди областей, которые могут попасть в "красный" уровень эпидемиологической опасности, - Винницкая, Львовская и город Киев.

  • Напомним, по состоянию на 15 марта в "красной" зоне остаются четыре области - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.
  • По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Киев, Винницкая и Львовская области находятся на грани "красной" карантинной зоны.
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