У Ломаченко сорвался чемпионский бой из-за ультиматума его промоутера

16 марта, 2021, 13:19

Боб Арум отказался организовывать бой украинского боксера Василия Ломаченко против обладателя титула WBC Девина Хейни из США

Об этом сообщает BadLeftHook .

По словам главы компании Matchroom Boxing Эдди Хирна, промоутер Василия Ломаченко Боб Арум отказался организовывать поединок украинца против "регулярного" чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) Девина Хейни из США. Причиной стал контракт американца со стриминговым сервисом DAZN, в то время как бои Ломаченко транслируются на ESPN.

"Хейни позвонил мне и попросил устроить бой с Ломой. Я связался с его менеджером Эгисом Климасом. Но Боб Арум уже дал понять, что не позволит Ломаченко драться с Хейни на DAZN. Он будет ждать, пока Хейни оставит DAZN, но у нас нет на это времени. Мы просто хотим устроить бой, хотим продвинуть карьеру Хейни ", - сказал Хирн, который является промоутером американца.

Он добавил, что сейчас наиболее вероятным выглядит поединок Девина Хейни против венесуэльца Хорхе Линареса.

"Я вижу много новостей о том, что бой Хейни - Линарес пройдет 15 мая, все подписано. Это неправда. Правда то, что мы согласовали бой с Golden Boy. А теперь мы переносим это на бумагу. 15 мая - это рабочая дата" - сказал Хирн.

Напомним, 15 марта промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что украинец может провести следующий поединок против Райана Гарсии .

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