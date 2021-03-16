Тренера "Динамо" приговорили к 4,8 года тюрьмы

16 марта, 2021, 09:34

Главного тренера загребского "Динамо" Зорана Мамича приговорили к 4,8 года тюрьмы за коррупцию

Об этом сообщает Vecernji.hr .

В Верховном суде Хорватии сообщили, что Зорана Мамича приговорили к 4,8 года за коррупцию.

Здравко Мамич, брат Зорана Мамича, ранее занимавший должность спортивного директора клуба, приговорен к 6,5 годам.

Братья Мамичи находились под следствием в связи с обвинениями в коррупции и организованной преступной деятельности. Их обвиняли в хищении $17,3 млн из бюджета клуба с 2008 года и неуплату налогов в размере $1,8 млн. В частности, они не декларировали комиссионные за переход футболистов загребского "Динамо" в зарубежные клубы.

Сразу после вердикта суда хорватский клуб объявил, что Зоран Мамич уволен с поста главного тренера.

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