Тренера "Динамо" приговорили к 4,8 года тюрьмы
Об этом сообщает Vecernji.hr .
В Верховном суде Хорватии сообщили, что Зорана Мамича приговорили к 4,8 года за коррупцию.
Здравко Мамич, брат Зорана Мамича, ранее занимавший должность спортивного директора клуба, приговорен к 6,5 годам.
Братья Мамичи находились под следствием в связи с обвинениями в коррупции и организованной преступной деятельности. Их обвиняли в хищении $17,3 млн из бюджета клуба с 2008 года и неуплату налогов в размере $1,8 млн. В частности, они не декларировали комиссионные за переход футболистов загребского "Динамо" в зарубежные клубы.
Сразу после вердикта суда хорватский клуб объявил, что Зоран Мамич уволен с поста главного тренера.
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