Тепло до + 11 ° C и дожди: синоптик Наталья Диденко о погоде 17 марта
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .
Циклон вместе с атмосферными фронтами, выкручиваясь против часовой стрелки - как это бывает обычно в циклонов - будет захватывать завтра в свою влагу облачность значительную часть территории Украины, - сообщила синоптик.
Поэтому 17 марта в большинстве областей ожидается дождь, местами с мокрым снегом.
В северных областях будет также облачно, однако Север, не единственный, кто избежит завтра осадков.
Температура воздуха в Украине в среду начнет постепенно снижаться - на Севере, Западе, в большинстве центральных областей завтра предполагается + 1 ° C ... + 5 ° C.
В южной части, на юго-востоке, а также в Кропивницком и Днепре с районами еще будет ощутимо теплее: в течение дня + 5 ° C ... + 11 ° C.
В Киеве 17 марта будет преобладать облачная погода, но без осадков, разве что какие-то небольшие, районные. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах + 4 ° C ... + 5 ° C.
По словам госпожи Диденко, до конца недели будет холодно, а вот потепление придет ориентировочно накануне Всемирного дня метеоролога, 22-23 марта.
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