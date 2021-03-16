Сутки на Донбассе: россияне обстреляли украинские позиции 10 раз
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.
15 марта в районе проведения Операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в пригороде населенных пунктов Верхнеторецкое и Водяное, на Приазовье, россияне стреляли по украинским позициям из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку от Лебединского и Трудовского российско-оккупационные войска вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.
В Гнутово оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет, а у Марьинки - стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у городка Южное, враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Украинские войска не стреляли в ответ на огонь россиян. Боевых потерь среди наших военных нет.
Украинская сторона СЦКК заявила о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории. В частности, вооруженные силы Российской Федерации и их наемники продолжают осуществлять провокационные обстрелы с применением минометов 120-го и 82-го калибра, а также гранатометов всех типов.
Отмечается, что с начала суток 16 марта враг не совершал обстрелов.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти