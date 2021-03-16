Сутки на Донбассе: россияне обстреляли украинские позиции 10 раз

16 марта, 2021, 08:21

По информации штаба ООС, 15 марта потерь среди украинских защитников не было, с начала новых суток враг не производил выстрелов в сторону наших позиций

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

15 марта в районе проведения Операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в пригороде населенных пунктов Верхнеторецкое и Водяное, на Приазовье, россияне стреляли по украинским позициям из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от Лебединского и Трудовского российско-оккупационные войска вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

В Гнутово оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет, а у Марьинки - стрелковое оружие. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у городка Южное, враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские войска не стреляли в ответ на огонь россиян. Боевых потерь среди наших военных нет.

Украинская сторона СЦКК заявила о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории. В частности, вооруженные силы Российской Федерации и их наемники продолжают осуществлять провокационные обстрелы с применением минометов 120-го и 82-го калибра, а также гранатометов всех типов.

Отмечается, что с начала суток 16 марта враг не совершал обстрелов.

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