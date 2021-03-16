Суд оставил под домашним арестом ветерана АТО Котеленец, которую полиция "перепутала" с участницей "ДНР"
Об этом сообщает Facebook "Свободу Фортуне - Виктории Котеленец".
"16 марта 2021 судья Печерского суда Шапутько Светлана Владимировна не удовлетворила ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения для Виктории Котеленец. Фортуна пока остается под круглосуточным домашним арестом", - отметили активисты.
19 января 2021 Национальная полиция арестовала ветерана АТО Викторию Котеленец (позывной "Фортуна"), когда женщина приехала в Киев получить удостоверение участника боевых действий.
Правоохранители обвиняют Викторию в том, что она якобы воевала на стороне террористических группировок "ДНР".
В центре "Миротворец" отмечают, что на самом деле женщина на фото с украинскими пленными - вероятно, Ольга Сухова, которая сейчас проживает в Донецке. Котеленец арестовали без права на залог.
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