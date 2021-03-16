Советник Ермака Арестович послал на три буквы за требование разговаривать по-украински в Facebook

16 марта, 2021, 11:53

16 ноября спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и советник главы ОПУ Андрея Ермака позволил себе послать "нах**й" пользователя соцсети за требование разговаривать по-украински

Об этом сообщают " Буквы ".

Арестович написал на русском пост о заседании ТКГ и о том, как делегация "удерживает террориста разговорами, пока спецназ подбирается, чтобы успокоить его надолго".

В комментарии под сообщением один из читателей попросил Арестовича писать на украинском.

"Господин, это же самое - на украинском. Вы же утверждаете, что находитесь в составе украинской делегации ", - написал пользователь Виктор Иванов.

На это Арестович ответил: "Пошел на х*й. Так понятнее?"

Отметим, позже Арестович удалил комментарий с оскорблением.

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