Советник Ермака Арестович послал на три буквы за требование разговаривать по-украински в Facebook
16 марта, 2021, 11:53
16 ноября спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и советник главы ОПУ Андрея Ермака позволил себе послать "нах**й" пользователя соцсети за требование разговаривать по-украински
Об этом сообщают " Буквы ".
Арестович написал на русском пост о заседании ТКГ и о том, как делегация "удерживает террориста разговорами, пока спецназ подбирается, чтобы успокоить его надолго".
В комментарии под сообщением один из читателей попросил Арестовича писать на украинском.
"Господин, это же самое - на украинском. Вы же утверждаете, что находитесь в составе украинской делегации ", - написал пользователь Виктор Иванов.
На это Арестович ответил: "Пошел на х*й. Так понятнее?"
Отметим, позже Арестович удалил комментарий с оскорблением.
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