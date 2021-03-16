СНБО заявил об отражении российской кибератаки, которую устроили в ответ на санкции против Козака и Медведчука
Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк, передает " РБК-Украина ".
С середины февраля Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО фиксировал масштабные атаки на украинские сайты. В частности, были как обычные DDoS-атаки с целью "положить" их потоком однотипных запросов, так и попытки занести вирусы в программы документооборота.
Однако украинской стороне удалось вовремя выявить угрозы и предупредить серьезные последствия. По словам заместителя секретаря СНБО Сергея Демедюка, атаки связаны с санкциями против Виктора Медведчука и Тараса Козака, а также блокировкой телеканалов последнего.
"Начало ряда атак происходило как по часам, некоторые из них выступали как операции прикрытия, чтобы отвлечь команды реагирования", - отметил чиновник.
По его словам, такая тактика свидетельствует о координации действий во время кибератак. И это является дополнительным подтверждением участия российских спецслужб.
Он также отметил, что россияне активно сканируют украинский сегмент интернета в поисках уязвимых мест. И после их обнаружения запускают вредоносные программы для вмешательства в работу систем и сетей.
- Напомним, ранее в СНБО отмечали, что с 18 февраля Национальный координационный центр кибербезопасности фиксирует массированные DDoS атаки на украинский сегмент Интернета, преимущественно на сайты сектора безопасности и обороны
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