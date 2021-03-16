СНБО заявил об отражении российской кибератаки, которую устроили в ответ на санкции против Козака и Медведчука

16 марта, 2021, 09:00

Со второй половины февраля россияне обратились к массированным кибератакам на оборонные ведомства Украины в Сети. Враг применял как DDoS-атаки, так и попытки занести вирусы

Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк, передает " РБК-Украина ".

С середины февраля Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО фиксировал масштабные атаки на украинские сайты. В частности, были как обычные DDoS-атаки с целью "положить" их потоком однотипных запросов, так и попытки занести вирусы в программы документооборота.

Однако украинской стороне удалось вовремя выявить угрозы и предупредить серьезные последствия. По словам заместителя секретаря СНБО Сергея Демедюка, атаки связаны с санкциями против Виктора Медведчука и Тараса Козака, а также блокировкой телеканалов последнего.

"Начало ряда атак происходило как по часам, некоторые из них выступали как операции прикрытия, чтобы отвлечь команды реагирования", - отметил чиновник.

По его словам, такая тактика свидетельствует о координации действий во время кибератак. И это является дополнительным подтверждением участия российских спецслужб.

Он также отметил, что россияне активно сканируют украинский сегмент интернета в поисках уязвимых мест. И после их обнаружения запускают вредоносные программы для вмешательства в работу систем и сетей.

Напомним, ранее в СНБО отмечали, что с 18 февраля Национальный координационный центр кибербезопасности фиксирует массированные DDoS атаки на украинский сегмент Интернета, преимущественно на сайты сектора безопасности и обороны

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо