Слухи об опасности вакцины AstraZeneca могут быть связаны с пиаром РФ "Спутник V", - Ткаченко
Об этом он написал в своем Telegram .
По мнению министра, слухи об отказе от использования вакцины AstraZeneca в Европе могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны России с целью "расчистить фармрынок для Спутника V".
"Спутник до сих пор не одобрен к применению в Европейском Союзе. В Кремле, конечно, обвинили во всех своих проблемах США и их партнеров. И сразу с этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента Спутник - вакцины AstraZeneca", - сказал он.
Ткаченко связывает слухи о AstraZeneca с российским пиаром "Спутника V".
"Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение Спутника. Зато, - написал Ткаченко, - мало кто учитывает отсутствие задокументированных летальных случаев вследствие прививок вакциной AstraZeneca, а также (об отсутствии - ред .) связи между препаратом и образованием тромбов говорят и во Всемирной организации здравоохранения и в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Россия же упорно продолжает лоббировать свой Спутник. Я бы очень тщательно проверил, из каких источников появилась информация о псевдонебезпечнисть вакцины AstraZeneca и кто лоббировал распространения этих ужастиков в европейских СМИ. Потому что в такие совпадения не верю ", - подчеркнул министр.
Он также добавил, что "прошло уже 5 дней со дня моей прививки вакциной AstraZeneca. Чувствую себя так же хорошо, как и в день вакцинации".
- Напомним, в Дании приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Решение принято после случая образования тромбов после вакцинации.
- После этого правительства Италии, Норвегии и Исландии, стран Балтии, Румынии и Таилпнду приняли аналогичное решение.
- В то же время, Европейское агентство по лекарственным средствам заявил, что вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск образования тромбов.
- Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила , что польза вакцины от коронавируса AstraZeneca превышает негативные данные о ней.
- В свою очередь Великобритания, Австралия и Канада продолжат использовать вакцину AstraZeneca, несмотря на сообщения об осложнениях, которые могут быть связаны с введением препарата.
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