Сестра Ким Чен Ына предостерегла администрацию Байдена "от развеивания смрада", иначе Вашингтон не будет "спать спокойно"

16 марта, 2021, 12:55

Сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон предостерегла администрацию президента США Джо Байдена от необдуманных действий, в противном случае Вашингтон не будет "спать спокойно" следующие четыре года

Об этом пишет CNN.

"Мы пользуемся возможностью, чтобы предостеречь новую американскую администрацию от развеивання запаха пороха на нашей земле", - цитирует ее заявление государственное информационное агентство КНДР.

В частности, она осудила совместные военные учения США и Южной Кореи.

"Если она (администрация США, ред.) хочет спать спокойно в ближайшие четыре года, ей лучше воздержаться от этой вони", - отметила Ким Ё Чжон.

КНДР выступила с предупреждением через несколько часов после того, как Белый дом признал, что не получил ответа от Пхеньяна на свои обращения.

Спикер Белого дома Джен Псаки сообщила, что администрация Джо Байдена предприняла попытку установить контакт с КНДР, отметив, что у Вашингтона есть "ряд каналов, по которым мы можем связаться".

По ее словам, на сегодня США "не получили никакого ответа".

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