Сестра Ким Чен Ына предостерегла администрацию Байдена "от развеивания смрада", иначе Вашингтон не будет "спать спокойно"
Об этом пишет CNN.
"Мы пользуемся возможностью, чтобы предостеречь новую американскую администрацию от развеивання запаха пороха на нашей земле", - цитирует ее заявление государственное информационное агентство КНДР.
В частности, она осудила совместные военные учения США и Южной Кореи.
"Если она (администрация США, ред.) хочет спать спокойно в ближайшие четыре года, ей лучше воздержаться от этой вони", - отметила Ким Ё Чжон.
КНДР выступила с предупреждением через несколько часов после того, как Белый дом признал, что не получил ответа от Пхеньяна на свои обращения.
Спикер Белого дома Джен Псаки сообщила, что администрация Джо Байдена предприняла попытку установить контакт с КНДР, отметив, что у Вашингтона есть "ряд каналов, по которым мы можем связаться".
По ее словам, на сегодня США "не получили никакого ответа".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти