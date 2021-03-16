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Espreso.tvЭкономикаСегодня парламент рассмотрит вопрос постепенного повышения акциза на ТВЕНы, которое может дать госбюджету дополнительно 2,6 млрд грн.

Сегодня парламент рассмотрит вопрос постепенного повышения акциза на ТВЕНы, которое может дать госбюджету дополнительно 2,6 млрд грн.


фото: newsmoke
Более уравновешенное повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева уже поддержали Американская торговая палата, Европейская Бизнес Ассоциация, Союз украинских предпринимателей и Федерация работодателей Украины

Сегодня, согласно повестке дня , Верховная Рада рассмотрит законопроект №4278, а также поправку №55 к нему, которая предусматривает более постепенное повышение акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТВЕНы).

Напомним, в конце февраля парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал поправку о более уравновешенном и постепенном повышении акциза на ТВЕНы. Вместо ранее принятого повышение на 320% было предложено повысить акцизы на 200% плюс по 30% ежегодно.

Эту поправку уже поддержали все ведущие бизнес-ассоциации Украины.

"Постепенное повышение ставок акциза соответствует европейской практике, Соглашении об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Директиве №2011 / 64 / ЕС от 21 июня 2011 о структуре и ставках акцизного сбора на табачные изделия", - объясняет президент Американской торговой палаты Андрей Гундер.

В свою очередь, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко напомнила, что в странах Евросоюза ставки акциза на ТВЕНы ниже, чем акциз на сигареты.

"Считаем необходимым в дальнейшем обеспечить дифференциацию указанных ставок и установить меньшую ставку для ТВЕН. По данным экспертов Ассоциации, в странах Европейского Союза уровень ставок на сигареты и ТВЕНы не является одинаковым", - заявила Анна Деревянко.

"Более постепенное повышение акциза будет способствовать инвестиционной привлекательности Украины", - уверена исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова.

По расчетам Федерации работодателей Украины, реализация принятой комитетом поправки №55 увеличит доходы государственного бюджета по акцизному налогу на ТВЕНы в 2021 году на 2,6 млрд грн.

"Предложенный Комитетом темп повышения ставки акциза сдерживать рост нелегального рынка ТВЕНов, в отличие от разрушительного повышение на 320%, которое приведет к трехкратному уменьшению объема легального рынка табачных изделий для электрического нагрева", - отмечает директор департамента конкурентоспособности бизнеса Федерации работодателей Украины Александр Яворский.

Более постепенное повышение акцизов на ТВЕНы поддержали и в ведущих профильных научно-экспертных учреждениях Украины.

В частности, по подсчетам Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины под руководством академика НАН Украины Валерия Гейца, "постепенный сценарий повышения ставок акцизного налогообложения ТВЕНов в течение 2021-2025 гг. обеспечит на 18,7 млрд грн. больше налоговых поступлений (акцизы, НДС, 5% акцизный налог), чем "шоковое" сценарий ".

В свою очередь, в Институте социально-экономической трансформации посчитали , что в случае шокового повышения акциза на ТВЕНы (сразу на 320%) украинский акциз будет почти вдвое выше, чем акциз на ТВЕНы в Словакии, Чехии, Словении и Румынии. А также примерно в полтора раза выше, чем акциз в Дании и Австрии.

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