Сегодня парламент рассмотрит вопрос постепенного повышения акциза на ТВЕНы, которое может дать госбюджету дополнительно 2,6 млрд грн.

17 марта, 2021, 09:30

Более уравновешенное повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева уже поддержали Американская торговая палата, Европейская Бизнес Ассоциация, Союз украинских предпринимателей и Федерация работодателей Украины

Сегодня, согласно повестке дня , Верховная Рада рассмотрит законопроект №4278, а также поправку №55 к нему, которая предусматривает более постепенное повышение акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТВЕНы).

Напомним, в конце февраля парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал поправку о более уравновешенном и постепенном повышении акциза на ТВЕНы. Вместо ранее принятого повышение на 320% было предложено повысить акцизы на 200% плюс по 30% ежегодно.



Эту поправку уже поддержали все ведущие бизнес-ассоциации Украины.



"Постепенное повышение ставок акциза соответствует европейской практике, Соглашении об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Директиве №2011 / 64 / ЕС от 21 июня 2011 о структуре и ставках акцизного сбора на табачные изделия", - объясняет президент Американской торговой палаты Андрей Гундер.



В свою очередь, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко напомнила, что в странах Евросоюза ставки акциза на ТВЕНы ниже, чем акциз на сигареты.



"Считаем необходимым в дальнейшем обеспечить дифференциацию указанных ставок и установить меньшую ставку для ТВЕН. По данным экспертов Ассоциации, в странах Европейского Союза уровень ставок на сигареты и ТВЕНы не является одинаковым", - заявила Анна Деревянко.



"Более постепенное повышение акциза будет способствовать инвестиционной привлекательности Украины", - уверена исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова.



По расчетам Федерации работодателей Украины, реализация принятой комитетом поправки №55 увеличит доходы государственного бюджета по акцизному налогу на ТВЕНы в 2021 году на 2,6 млрд грн.



"Предложенный Комитетом темп повышения ставки акциза сдерживать рост нелегального рынка ТВЕНов, в отличие от разрушительного повышение на 320%, которое приведет к трехкратному уменьшению объема легального рынка табачных изделий для электрического нагрева", - отмечает директор департамента конкурентоспособности бизнеса Федерации работодателей Украины Александр Яворский.



Более постепенное повышение акцизов на ТВЕНы поддержали и в ведущих профильных научно-экспертных учреждениях Украины.



В частности, по подсчетам Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины под руководством академика НАН Украины Валерия Гейца, "постепенный сценарий повышения ставок акцизного налогообложения ТВЕНов в течение 2021-2025 гг. обеспечит на 18,7 млрд грн. больше налоговых поступлений (акцизы, НДС, 5% акцизный налог), чем "шоковое" сценарий ".



В свою очередь, в Институте социально-экономической трансформации посчитали , что в случае шокового повышения акциза на ТВЕНы (сразу на 320%) украинский акциз будет почти вдвое выше, чем акциз на ТВЕНы в Словакии, Чехии, Словении и Румынии. А также примерно в полтора раза выше, чем акциз в Дании и Австрии.