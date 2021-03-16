СБУ разоблачила в Киеве выходцев из Сирии, которые финансировали международную террористическую организацию
Об этом сообщает пресс- служба СБУ.
Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы "хавала", в том числе в интересах международных террористических группировок.
По результатам проведения ряда обысков в Киеве и Одесской области правоохранителями изъято:
- наличные более чем 3,9 млн грн;
- банковские карты, которые использовались для незаконных операций;
- "черную бухгалтерию" и другие материалы, имеющие доказательственное значение.
Оперативники спецслужбы установили, что через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины, дельцы проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок.
Сейчас в Киеве организатору схемы сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
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