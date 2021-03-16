СБУ разоблачила в Киеве выходцев из Сирии, которые финансировали международную террористическую организацию

Об этом сообщает пресс- служба СБУ.

Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы "хавала", в том числе в интересах международных террористических группировок.

По результатам проведения ряда обысков в Киеве и Одесской области правоохранителями изъято:

- наличные более чем 3,9 млн грн;

- банковские карты, которые использовались для незаконных операций;

- "черную бухгалтерию" и другие материалы, имеющие доказательственное значение.

Оперативники спецслужбы установили, что через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины, дельцы проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок.

Сейчас в Киеве организатору схемы сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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