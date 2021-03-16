СБУ раскрыла хищение на Укрзализныце: убытки государству составили почти 2 млн грн

16 марта, 2021, 09:53

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла хищение на Укрзализныце во время ремонтных работ, которое нанесло ущерб государству почти в 2 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, СБУ раскрыла хищение денежных средств на Укрзализныце через фиктивное выполнение ремонтных работ дизельгенераторов. Отмечается, что состояние такого оборудования важно для безопасности движения на объектах критической инфраструктуры.

Оперативники установили, что злоумышленников поддерживали некоторые руководители подразделений Укрзализныци. Так, вопреки условиям договора, вместо выполнения капитального ремонта дизельгенераторов дельцы закупили дешевое оборудование неизвестного происхождения. Для сокрытия сделки дельцы также сфальсифицировали техническую, бухгалтерскую и другую документацию.

Отмечается, что проведенные в рамках досудебного расследования экспертизы подтвердили, что этой сделкой Укрзализныце был нанесен ущерб почти в 2 млн грн.

По информации ведомства, в настоящее время о подозрении сообщено главному инженеру одного из подразделений регионального филиала Юго-Западная железная дорога. Правоохранители продолжают следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

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