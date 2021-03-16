С такими темпами роста заболеваемости COVID-19 будет или "красная" зона, или полный общегосударственный локдаун, - ОГА

16 марта, 2021, 14:48

Рост заболеваемости на Львовщине заместитель главы ОГА Иван Собко объясняет тем, что соседние области - Закарпатская, Ивано-Франковская и Тернопольская - попали в "красную" зону

Такой прогноз озвучил чиновник во время пресс-брифинга, передает Еспресо.Запад .

"Однако с такими темпами они будут заполнены через 2-3 дня. Да и не стоит себя тешить развертыванием дополнительных коек, ведь койки - это еще и кислород, врачи (в том числе анестезиологи), ИВЛ ... Учитывая последние показатели заболеваемости не только по Львовской области, но и по Киеву, Виннице, Житомиру и т.д. (центра, запада и севера страны), если такие тенденции сохранятся и в дальнейшем и половина областей попадет в "красную" зону, не исключено, что будет введен второй общегосударственный полный жесткий локдаун. Поэтому перспективы такие: или "красная" зона, или полный локдаун. Человеческая жизнь и 1000 грн - нетрудно понять, что ценнее ", - заявил Собко.

По словам Ивана Собко, ситуация с заболеваемостью COVID-19 на Львовщине долгое время оставалась стабильной, поэтому за это время удалось подготовить около 4000 койкомест, 94% из которых обеспечены кислородом. Однако сегодня загруженность коечной сети стремительно растет. В двух крупнейших "ковидных" больницах Львовщины - областной инфекционной клинической больнице и Центре легочного здоровья койки заполнены на 94%. Кроме того, COVID-19 мутировал: 60% пациентов, находящихся в медучреждениях, - это молодые люди без сопутствующих заболеваний. Увеличилось и само время пребывания в медицинских учреждениях - менее 14 дней лечение не длится.

Ежедневно в больницы области госпитализируют по 200-260 больных, хотя ранее клали по 100-120.

Резкий рост заболеваемости за последние 4-7 дней фиксируют во Львове (интенсивный показатель заболеваемости составляет 398 больных на 100 000 населения), Яворовском и Дрогобычском районах. Эти три территории буквально "горят". Вчера, 15 марта, на Львовщине было обнаружено 1065 новых случаев COVID-19, из них 2/3 - во Львове! Наибольшую заболеваемость регистрируют среди педагогов (соответственно, и среди детей и их родителей). Раньше больше болели медики. Следовательно, 50% школ на Львовщине переведены на дистанционное обучение. Те районы, которые имеют благоприятную эпидситуацию, работают в обычном режиме.

Рост заболеваемости на Львовщине заместитель главы Львовской ОГА объясняет тем, что соседние области - Закарпатская, Ивано-Франковская и Тернопольская попали в "красную" зону. Но люди продолжали общаться, ездить друг к другу. К сожалению, многие и дальше продолжают пренебрегать мерами безопасности - не носят маски, не моют руки, не пользуются дезинфекторами, обнимаются при встрече, здороваются за руку.

"COVID-19 уже не выбирает. Если раньше мы говорили: " Все, кто постарше, оставайтесь дома. Дети, внуки, - принесите пенсионерам продукты ", если раньше COVID-19 " косил " тех, кому за 50-70 лет, особенно тех, кто имел какие-то определенные хронические заболевания, то сегодня болеют молодые. Рост идет + 50% (24 пациентов госпитализировали , 13 - выписали из больницы). Еще неделю - и будет + 65%. Тогда мы, к сожалению, попадаем в "красную" зону ", - резюмировал Иван Собко.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил , что Киев, Винницкая и Львовская области находятся на грани "красной" карантинной зоны.

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