Рост смертности от коронавируса в Украине будет наблюдаться как минимум до апреля, - НАН

16 марта, 2021, 19:30

Ученые заявили, что смертность весенней волны коронавируса уже превысила показатели осенней и будет расти как минимум до апреля

Об этом говорится на сайте НАН Украины.

Отмечается, что 12 декабря было зафиксировано средненедельным рекорд смертности - 225 смертей в сутки. Однако это было связано с задержками внесения информации в реестр смертей.

"На самом деле средненедельным число зарегистрированных смертельных случаев никогда не превышало 205 новых смертей в день. Сегодняшнее же число не связано с задержками регистрации новых смертельных случаев, поэтому можно утверждать, что смертность этой волны уже превысила осеннюю", - говорится в сообщении.

Как сообщают ученые, летальность от коронавируса остается около 2,5% после пикового значения 3% в начале февраля, когда регистрировали минимальное количество новых случаев болезни.

В НАН заметили, что смертность от коронавируса в Украине еще не достигла своего пика. Ученые отметили, что в целом рост летальных случаев в Украине начался в середине февраля.

"Пиковых значений еще не достигнуто, а это значит, что рост смертности следует ожидать как минимум до начала апреля", - добавили ученые.

Напомним, 9642 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 марта. За сутки умерли 264 украинцы .

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