Рост смертности от коронавируса в Украине будет наблюдаться как минимум до апреля, - НАН
Об этом говорится на сайте НАН Украины.
Отмечается, что 12 декабря было зафиксировано средненедельным рекорд смертности - 225 смертей в сутки. Однако это было связано с задержками внесения информации в реестр смертей.
"На самом деле средненедельным число зарегистрированных смертельных случаев никогда не превышало 205 новых смертей в день. Сегодняшнее же число не связано с задержками регистрации новых смертельных случаев, поэтому можно утверждать, что смертность этой волны уже превысила осеннюю", - говорится в сообщении.
Как сообщают ученые, летальность от коронавируса остается около 2,5% после пикового значения 3% в начале февраля, когда регистрировали минимальное количество новых случаев болезни.
В НАН заметили, что смертность от коронавируса в Украине еще не достигла своего пика. Ученые отметили, что в целом рост летальных случаев в Украине начался в середине февраля.
"Пиковых значений еще не достигнуто, а это значит, что рост смертности следует ожидать как минимум до начала апреля", - добавили ученые.
- Напомним, 9642 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 марта. За сутки умерли 264 украинцы .
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