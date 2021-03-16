Россияне недовольны передвижением турецкой армии на севере Сирии

16 марта, 2021, 07:58

Минобороны РФ обеспокоено переброской военной техники Турции в сирийскую провинцию Ракка

Об этом говорится в сообщении российского Минобороны.

По данным россиян, Турция перебросила военную технику и проводит фортификационные работы на опорных пунктах в районе населенного пункта Айн-Иса сирийской провинции Ракка

Накануне, по данным Анкары, территории, находящиеся под турецким контролем на севере Сирии подверглись ракетному обстрелу. Министерство обороны Турции заявил, что ракеты были выпущены с военного аэродрома Квайрес по гражданским зданиям, а также по танкеру с мазутом.