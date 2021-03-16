Россия пригласила на заседание ТКГ заочно осужденную Украиной террористку, - Гармаш

16 марта, 2021, 15:03

16 марта Украина взяла паузу в заседаниях рабочей группы по политическим вопросам при ТКГ из-за приглашения россиянами разыскиваемой в Украине террористки в качестве эксперта

Об этом член украинской делегации в ТКГ Денис Гармаш рассказал в Facebook.

"Рабочая группа ТКГ по политическим вопросам сегодня работала лишь один час. Модератор группы от ОБСЕ посол Морель объявил перерыв по просьбе украинской стороны. Никакого демарша, просто Украина, в полном соответствии с Минскими соглашениями, попросила ОБСЕ удалить из группы приглашенную из Донецка Российской стороной "эксперта" Майю Пирогову", - пояснил журналист.

Он отметил, что Пирогова заочно осуждена на 10 лет и объявлена в розыск в Украине за терроризм.

Гармаш подчеркнул, что такие как Пирогова делегитимизирует переговорный процесс.

"Поскольку посол Морель заявил, что это не в его компетенции, то мы попросили перерыва, пока этот вопрос не урегулирует ТКГ, в компетенцию которой, по словам представителя ОБСЕ, входят подобные проблемы", - добавил артиллерист.

Также, по его словам, посол Морель обосновывает участие представителей террористических организаций в ТКГ "устоявшейся практикой", которая сложилась, потому что "полтора месяца Кравчук на ТКГ молчит".

В то же время Гармаш отметил, что глава украинской делегации Леонид Кравчук не молчит.

"Но, правда, и по столу ботинком не стучит - видимо именно это рассматривается ОБСЕ как достаточно активную позицию, чтобы реагировать на нее", - прокомментировал Сергей Гармаш.

"Кстати, нужно отметить, что это уже новинка. Если раньше, на все наши вопросы "отмазкой" был Горбулин, который, якобы, ввел практику" не интересоваться статусом участников переговоров", то теперь отцом нарушений трехстороннего минского формата и минских документов объявлен еще и Кравчук ... в общем, завтра Леониду Макарович будет о чем поговорить с Грау и Грызловым ", - написал член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо