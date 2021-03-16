Рада может потратить всю неделю на рассмотрение поправок к "земельному" закону, - Железняк

16 марта, 2021, 16:00

Верховная Рада может потратить пленарную неделю на рассмотрение поправок к одному лишь законопроекту №2194 по дерегуляции земельных отношений

Об этом в Telegram написал народный депутат партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Пока переговоры глав фракций по "ускорению процесса правок" закончились ничем. Поэтому нас ждут аналогичные дни еще всю неделю и внеочередные заседания по окончании основных", - написал Железняк.

Так, по его словам, 16 декабря народные депутаты прошли 160 поправок с 3128 только в первом проект закона №2194 по дерегуляции земельных отношений.

Напомним, 11 февраля Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал принять проекты законов №2194 и №2195.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb