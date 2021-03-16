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Espreso.tvОбщество"Я - сотрудник ФСБ, убежден: Крым - это Украина": к годовщине крымского "референдума" в Киеве протролилы российских дипломатов

"Я - сотрудник ФСБ, убежден: Крым - это Украина": к годовщине крымского "референдума" в Киеве протролилы российских дипломатов

В ночь с 15 на 16 марта в Киеве возле мест проживания и работы российских дипломатов появились плакаты, на которых россияне признают Крым украинским

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко в Телеграмм.

В частности, на информационных материалах изображены лица сотрудников российской дипмиссии, одновременно работающих на Главное управление Генштаба РФ и ФСБ.

На плакатах украинском и русском написано, что дипломаты убеждены, что Крым - это Украина.

Аналогичные материалы также размещены у у дипломатических представительств иностранных государств в Киеве, а именно у посольств: Кыргызской Республики, Таджикистана, Молдовы, ФРГ, Франции, Армении, США, Великобритании, Беларуси и Казахстана.

Кроме того, на служебные автомобили россиян наклеили украинский Тризуб.

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