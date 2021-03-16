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Espreso.tvОбщество"Стоим перед вопросом, чтобы закрыть город": Садовый о ситуации с коронавирусом во Львове

"Стоим перед вопросом, чтобы закрыть город": Садовый о ситуации с коронавирусом во Львове


фото: Слово і Діло
Город Львов могут закрыть из-за ситуации с COVID-19

Об этом на брифинге заявил городской глава Львова Андрей Садовый .

Он отметил, что могут быть закрыты все учреждения для остановки роста заболеваемости.

"В сегодняшней ситуации мы стоим перед вопросом, чтобы закрыть город. И кафе, рестораны. Все, если динамика не будет замедляться", - заявил Садовый.

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