"Стоим перед вопросом, чтобы закрыть город": Садовый о ситуации с коронавирусом во Львове
16 марта, 2021, 20:36
Город Львов могут закрыть из-за ситуации с COVID-19
Об этом на брифинге заявил городской глава Львова Андрей Садовый .
Он отметил, что могут быть закрыты все учреждения для остановки роста заболеваемости.
"В сегодняшней ситуации мы стоим перед вопросом, чтобы закрыть город. И кафе, рестораны. Все, если динамика не будет замедляться", - заявил Садовый.
Читайте также: Украина пойдет на жесткий карантин, если 50-70% всех областей окажется в "красной" зоне, - Степанов
- В Кабинете министров напомнили мэрам городов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, что регионы "оранжевой" зоны могут самостоятельно усиливать ограничительные меры без решения правительства.
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти