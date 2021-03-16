"Роскомнадзор" пригрозил в течение месяца заблокировать Twitter

16 марта, 2021, 14:05

Российский регулятор "Роскомнадзор" заблокирует в России социальную сеть Twitter через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию

Об этом сообщает государственное агентство ТАСС со ссылкой на заместителя главы ведомства.

"Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения", - сказал Вадим Субботин. "Если Twitter не выполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России".

Перед этим в РФ после ручного замедления работы Твиттера упали сайты Кремля, Госдумы, правительства и других ведомств. Неделю назад Роскомнадзор говорил, что работу сервиса замедлили после невыполнения требований удалить "запрещенный контент".

Британская газета Guardian уже писала, что президент РФ Владимир Путин недоволен ролью, которую сыграли социальные сети, в первую очередь Твиттер, в поддержке оппозиционера Алексея Навального.

Роскомнадзор экспериментирует с новой технологией, позволяющей отключать возможность передачи видео в зависимости от региона. Это часть кремлевской стратегии по "суверенному интернету". Она содержит усиленный контроль над социальными сетями.

В последнее время Путин неоднократно говорил, что интернет разрушает общество изнутри, что там распространяют детскую порнографию, склоняют к самоубийствам и призывают несовершеннолетних митинговать против власти.

В России уже было подобное после того, как Роскомнадзор решил заблокировать Telegram. После "блокировки" мессенджер продолжил работать, но "упали" тысячи сайтов по всей России, принеся убытки своим владельцам. От блокировки Telegram отказались.

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