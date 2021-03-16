"Просто перестали платить за поставку": Нафтогаз обратился к пяти газсбытам в связи с долгом в 1 млрд грн
Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтагаз Украины".
"Группа Нафтогаз обеспокоена ухудшением платежной дисциплины пяти предприятий газсбыта в Полтавской и Черкасской областях. Поскольку они не рассчитались за поставленный природный газ за январь 2021 года", - говорится в сообщении.
По словам генерального директора компании "Нафтогаз Трейдинг" Виллема Коппульса, фактически Нафтогаз кредитует газовый розничный бизнес в 14 областях страны на период до 55 дней.
"К сожалению, не все наши клиенты демонстрируют такое же партнерское отношение: пять из 33 сбытов-контрагентов с января просто перестали платить за поставки газа и сформировали задолженность около 1 млрд грн. Такие действия подрывают доверие к украинскому газовому рынку. Эта проблема требует комплексного внимания государства, учитывая инициативу правительства по работе с газсбытами по годовым контрактам ", - цитирует пресс-служба слова Коппульса.
В пресс-службе подчеркнули: Нафтогаз идет навстречу предприятиям: во время пандемии поставщикам были предложены экономически выгодные условия договоров как по цене, так и по срокам оплаты.
Отмечается, что в настоящее время компания проводит интенсивные переговоры с проблемными компаниями для урегулирования всех финансовых вопросов. При этом в крайнем случае, отметили в пресс-службе, Нафтогаз будет вынужден обратиться в суд для взыскания долга.
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