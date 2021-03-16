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Espreso.tvОбщество"Ни одного экспортного контракта": Укроборонпром опроверг утверждение SIPRI о РФ в тройке крупнейших покупателей украинского оружия

"Ни одного экспортного контракта": Укроборонпром опроверг утверждение SIPRI о РФ в тройке крупнейших покупателей украинского оружия

Государственный концерн "Укроборонпром" отреагировал на данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) относительно уровня продажи оружия из Украины в РФ

Об этом заявила пресс-служба концерна.

По данным SIPRI, Россия в 2016-2020 гг. стала вторым крупнейшим покупателем украинского оружия. На первом месте с показателем 36% от экспорта из Украины - Китай. Россия 20%, а Таиланд - 17%.

В "Укроборонпроме" уверяют, что предприятия концерна, с 2014 года не заключили ни одного экспортного контракта с Россией. Однако продукция предприятий "Укроборонпрома" составляет лишь часть объема экспорта.

"С конца августа 2014 комиссия ни разу не согласовывала никаких контрактов на поставку ВВТ на территорию Российской Федерации", - отметил заместитель гендиректора по управлению активами госконцерна Мустафа Найем.

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