"Ни одного экспортного контракта": Укроборонпром опроверг утверждение SIPRI о РФ в тройке крупнейших покупателей украинского оружия

Об этом заявила пресс-служба концерна.

По данным SIPRI, Россия в 2016-2020 гг. стала вторым крупнейшим покупателем украинского оружия. На первом месте с показателем 36% от экспорта из Украины - Китай. Россия 20%, а Таиланд - 17%.

В "Укроборонпроме" уверяют, что предприятия концерна, с 2014 года не заключили ни одного экспортного контракта с Россией. Однако продукция предприятий "Укроборонпрома" составляет лишь часть объема экспорта.

"С конца августа 2014 комиссия ни разу не согласовывала никаких контрактов на поставку ВВТ на территорию Российской Федерации", - отметил заместитель гендиректора по управлению активами госконцерна Мустафа Найем.