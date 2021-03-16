"Ни одного экспортного контракта": Укроборонпром опроверг утверждение SIPRI о РФ в тройке крупнейших покупателей украинского оружия
Об этом заявила пресс-служба концерна.
По данным SIPRI, Россия в 2016-2020 гг. стала вторым крупнейшим покупателем украинского оружия. На первом месте с показателем 36% от экспорта из Украины - Китай. Россия 20%, а Таиланд - 17%.
В "Укроборонпроме" уверяют, что предприятия концерна, с 2014 года не заключили ни одного экспортного контракта с Россией. Однако продукция предприятий "Укроборонпрома" составляет лишь часть объема экспорта.
"С конца августа 2014 комиссия ни разу не согласовывала никаких контрактов на поставку ВВТ на территорию Российской Федерации", - отметил заместитель гендиректора по управлению активами госконцерна Мустафа Найем.
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