"ФСБ создает фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма": СВР о задержании "Украинская диверсанта" на полуострове
Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы в Facebook.
"ФСБ создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма Информация о якобы разоблачении разведывательной деятельности украинских спецслужб на территории оккупированной АР Крым имеет целью создание соответствующего фона для проведения 17 марта инициированного РФ неформального заседания Совбеза ООН по крымской проблематике", - говорится в сообщении.
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Там добавили, что такая акция - "это удобный повод для отвлечения внимания населения от многочисленных внутренних проблем полуострова"
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