"ФСБ создает фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма": СВР о задержании "Украинская диверсанта" на полуострове

16 марта, 2021, 20:50

Служба внешней разведки Украины назвала пропагандистской акцией заявления ФСБ о задержании в Крыму якобы "украинского агента"

Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы в Facebook.

"ФСБ создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма Информация о якобы разоблачении разведывательной деятельности украинских спецслужб на территории оккупированной АР Крым имеет целью создание соответствующего фона для проведения 17 марта инициированного РФ неформального заседания Совбеза ООН по крымской проблематике", - говорится в сообщении.

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Там добавили, что такая акция - "это удобный повод для отвлечения внимания населения от многочисленных внутренних проблем полуострова"

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