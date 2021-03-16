"Бред на уровне маразма": Медведчук о новой записи якобы его разговоров с Сурковым
16 марта, 2021, 16:55
Лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук прокомментировал новые записи якобы его разговора с экс-помощником президента России Владиславом Сурковым
Об этом он заявил в комментарии Hromadske .
"Знаете, я такой бред не комментирую. Бред на уровне маразма", - заявил Медведчук.
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В то же время его пресс-секретарь отметил: "После прошлого вброса Медведчук выбрал уважительное и влиятельное СМИ для комментария - BBC - и вероятно так же сделает этот раз".
Представитель СБУ Артем Дехтяренко в комментарии рассказал, что ведомство не комментирует информацию о записи.
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