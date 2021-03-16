Пятикратный чемпион мира по биатлону объявил о завершении карьеры

16 марта, 2021, 19:13

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер принял решение завершить карьеру в 33 года

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на facebook Пайффер.

По словам 33-летнего Пайффера, сейчас идеальный момент, чтобы завершить карьеру.

"Сегодня хочу объявить о своем уходе из биатлона. Это непростое решение для меня, но сейчас идеальный момент, чтобы остановиться. Нынешней зимой я еще радовался хорошим гонкам и успехам, и было приятно чувствовать себя конкурентоспособным. Последние 13 лет для меня было честью быть членом сборной Германии, и переживать много невероятных моментов - от сладких успехов до горьких поражений. Спасибо всем, кто поддерживал команду и меня ", - написал спортсмен.

Пайффер является пятикратным чемпионом мира по биатлону и олимпийским чемпионом 2018 года в спринте. Немец дебютировал на Кубке мира в сезоне 2008/2009, и с тех пор получил 11 личных побед.

Лучший результат Пайффера в общем зачете Кубка мира - четвертое место, которое он получил в 2011, 2012 2017 и 2018 годах.