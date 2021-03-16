Пятикратный чемпион мира по биатлону объявил о завершении карьеры
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на facebook Пайффер.
По словам 33-летнего Пайффера, сейчас идеальный момент, чтобы завершить карьеру.
"Сегодня хочу объявить о своем уходе из биатлона. Это непростое решение для меня, но сейчас идеальный момент, чтобы остановиться. Нынешней зимой я еще радовался хорошим гонкам и успехам, и было приятно чувствовать себя конкурентоспособным. Последние 13 лет для меня было честью быть членом сборной Германии, и переживать много невероятных моментов - от сладких успехов до горьких поражений. Спасибо всем, кто поддерживал команду и меня ", - написал спортсмен.
Пайффер является пятикратным чемпионом мира по биатлону и олимпийским чемпионом 2018 года в спринте. Немец дебютировал на Кубке мира в сезоне 2008/2009, и с тех пор получил 11 личных побед.
Лучший результат Пайффера в общем зачете Кубка мира - четвертое место, которое он получил в 2011, 2012 2017 и 2018 годах.
Heute möchte ich meinen Rücktritt als aktiver Biathlet bekannt geben. Wie Ihr Euch sicher denken könnt, ist das nach so ...Опубликовано Arnd PeifferВторник, 16 марта 2021 г.
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