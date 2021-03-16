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Espreso.tvЭкономикаПриватизация первой тюрьмы перенесена на апрель, - Малюська

Приватизация первой тюрьмы перенесена на апрель, - Малюська


фото: ukranews
Приватизация первой тюрьмы перенесена на апрель из-за слишком высокой стартовой цены

Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил в Facebook.

"Аукцион переносится на апрель со снижением стартовой цены. К сожалению", - написал Малюська.

Он отметил, что перенос аукциона произошел потому, что потенциальные покупатели расценили стартовую цену как слишком высокую и не подали заявки.

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