Приватизация первой тюрьмы перенесена на апрель, - Малюська

16 марта, 2021, 13:12

Приватизация первой тюрьмы перенесена на апрель из-за слишком высокой стартовой цены

Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил в Facebook.

"Аукцион переносится на апрель со снижением стартовой цены. К сожалению", - написал Малюська.

Он отметил, что перенос аукциона произошел потому, что потенциальные покупатели расценили стартовую цену как слишком высокую и не подали заявки.