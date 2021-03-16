Приватизация первой тюрьмы перенесена на апрель, - Малюська
16 марта, 2021, 13:12
Приватизация первой тюрьмы перенесена на апрель из-за слишком высокой стартовой цены
Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил в Facebook.
"Аукцион переносится на апрель со снижением стартовой цены. К сожалению", - написал Малюська.
Он отметил, что перенос аукциона произошел потому, что потенциальные покупатели расценили стартовую цену как слишком высокую и не подали заявки.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти