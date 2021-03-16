Принца Филиппа выписали из больницы
Об этом сообщает Sky News.
Герцога Эдинбургского Филиппа положили в больницу имени короля Эдварда VII в Лондоне вечером 16 февраля после того, как у него появились признаки плохого самочувствия.
Его госпитализировали из-за инфекции, однако чуть позже представитель Букингемского дворца сообщил, что у герцога обострилось давнее заболевание сердца. Нужна была небольшая операция, которую Филипп перенес хорошо.
Отмечается, что герцог находился в стационаре 28 дней, и это самый длительный период, который муж британской королевы никогда не проводил в больнице.
С какой именно инфекцией был госпитализирован , не уточняется, однако утверждается, что это не связано с коронавирусом.
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