Побочные эффекты при вакцинации от коронавируса зафиксировали в 0,5% случаях - Степанов
Об этом Укринформу сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"В одном случае это было начало анафилактического шока, аллергическая реакция. И в одном случае было повышение температуры в течение 2 суток, и врачи решили, что надо наблюдать за этим человеком. Такие реакции могут быть на любую вакцину. 0,5% - это очень малое количество ", - отметил Степанов.
По его словам, получасовое наблюдения после вакцинации необходимо для того, чтобы выявить развитие аллергии.
"30 минут человек находится под наблюдением. Потому что реакция немедленного типа проявляется в течение 20-30 минут. Далее уже такой реакции не будет ", - добавил министр.
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