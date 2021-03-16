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Espreso.tvОбществоПобочные эффекты при вакцинации от коронавируса зафиксировали в 0,5% случаях - Степанов

Побочные эффекты при вакцинации от коронавируса зафиксировали в 0,5% случаях - Степанов

В Украине после более 62 тыс. прививок от COVID-19 было зафиксировано 361 побочную реакцию, из них 2 - требовали надзора медиков

Об этом Укринформу сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В одном случае это было начало анафилактического шока, аллергическая реакция. И в одном случае было повышение температуры в течение 2 суток, и врачи решили, что надо наблюдать за этим человеком. Такие реакции могут быть на любую вакцину. 0,5% - это очень малое количество ", - отметил Степанов.

По его словам, получасовое наблюдения после вакцинации необходимо для того, чтобы выявить развитие аллергии.

"30 минут человек находится под наблюдением. Потому что реакция немедленного типа проявляется в течение 20-30 минут. Далее уже такой реакции не будет ", - добавил министр.

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