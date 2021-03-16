Патрульные выписали предупреждение нардепу Арьеву: сигналил кортежу Зеленского

16 марта, 2021, 16:02

15 марта нардепу Арьеву выписали предупреждение за то, что он сигналил кортежу президента Владимира Зеленского

Об этом народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев написал в Facebook.

"Полиция пытается наказать за сигнал кортежу Зеленского, который состоял из более 20 машин. Даже при Януковиче такого не было", - прокомментировал Арьев.

Арьев добавил фото выписанного ему предупреждения с суммой штрафа в ноль грн.

В предупреждении указано, что нардеп "подал звуковой сигнал в населенном пункте без необходимости".

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