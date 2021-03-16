Парижский суд отклонил жалобу Russia Today на обвинения в распространении фейков

16 марта, 2021, 21:18

Парижский апелляционный суд признал безосновательной жалобу французской редакции российского канала Russia Today по обвинениям о распространении пропаганды и фейков

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой французское издание L'Express .

Речь идет об иске RT против экс-советника правительства Бенжамен Гриво. Апелляцию редакция проиграла еще в конце февраля.

RT France оспаривал публично обнародованные в январе 2019 года заявления Гриво о распространении фейков.

"Russia Today - они не журналисты. Это является средством пропаганды, которое финансируется иностранным государством - Россией", - заявил тогда представитель французского правительства.

Парижский апелляционный суд обязал RT France оплатить 1 тыс. евро судебных издержек.

В свою очередь, на телеканале заявили о намерении продолжать обжалование.