Парижский суд отклонил жалобу Russia Today на обвинения в распространении фейков
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой французское издание L'Express .
Речь идет об иске RT против экс-советника правительства Бенжамен Гриво. Апелляцию редакция проиграла еще в конце февраля.
RT France оспаривал публично обнародованные в январе 2019 года заявления Гриво о распространении фейков.
"Russia Today - они не журналисты. Это является средством пропаганды, которое финансируется иностранным государством - Россией", - заявил тогда представитель французского правительства.
Парижский апелляционный суд обязал RT France оплатить 1 тыс. евро судебных издержек.
В свою очередь, на телеканале заявили о намерении продолжать обжалование.
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