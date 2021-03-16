Оккупанты в зоне ООС с начала суток 7 раз нарушили режим "тишины", применив и запрещенное оружие

16 марта, 2021, 18:55

С начала этого периода, 16 марта, было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В частности, оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Водяного что на Приазовье.

С ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия оккупанты совершили обстрел неподалеку населенных пунктов Талаковка и Гнутово, а вблизи Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки и Лебединского российские оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из стрелкового оружия.

На действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных Сил Украины открывали огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие оккупационных обстрелов нет.

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