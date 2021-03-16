Не только AstraZeneca: регулятор лекарств в ЕС изучает побочные эффекты всех вакцин от COVID-19

16 марта, 2021, 16:39

Европейское агентство по лекарственным средствам изучает побочные эффекты, связанные со всеми вакцинами против коронавируса

Об этом заявила исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) Эмер Кук в комментарии телеканалу Sky News, передает "РБК-Украина".

"На самом деле, мы изучаем побочные эффекты, связанные со всеми вакцинами", - отметила она.

Исполнительный директор добавила, что несмотря на сообщения о побочных эффектах, связанных именно с вакциной AstraZeneca, ведомство рассматривает подобные случаи по всем вакцинам.

"Похоже, со всего мира поступают подобные цифры (по побочных эффектов - ред.), но это то, что придется оценивать нашему комитету", - подчеркнула она.

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