Нарушение авиапространства Украины российским Ми-8: ГПСУ требует объяснений в ФСБ
16 марта, 2021, 18:25
Пограничники пытаются выяснить у ФСБ РФ обстоятельства нарушения воздушного пространства Украины со стороны российского вертолета МИ-8
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил пресс-секретар Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Госпогранслужба направила письмо в пограничное управление ФСБ в Белгородской и Воронежской областях РИ о нарушении воздушного пространства Украины.
ГПСУ требует сообщить, как вертолет залетел в пространство соседнего государства...
Также служба сообщила о ситуации министерства и ведомства.
- 16 марта российский вертолет "МИ-8" нарушил воздушное пространство Украины в районе зоны ответственности Сумского пограничного отряда.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти