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Espreso.tvОбществоНарушение авиапространства Украины российским Ми-8: ГПСУ требует объяснений в ФСБ

Нарушение авиапространства Украины российским Ми-8: ГПСУ требует объяснений в ФСБ


фото: dpsu.gov.ua
Пограничники пытаются выяснить у ФСБ РФ обстоятельства нарушения воздушного пространства Украины со стороны российского вертолета МИ-8

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил пресс-секретар Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Госпогранслужба направила письмо в пограничное управление ФСБ в Белгородской и Воронежской областях РИ о нарушении воздушного пространства Украины.

ГПСУ требует сообщить, как вертолет залетел в пространство соседнего государства...

Также служба сообщила о ситуации министерства и ведомства.

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