На юге США легкий самолет упал на автомобиль, двое погибших
Об этом сообщает USA Today.
"Два человека погибли в понедельник в результате падения их небольшого самолета в Южной Флориде, еще два человека на земле получили травмы", - отмечается в сообщении.
Катастрофа произошла близ городка Пемброк-Пайнс. По предварительным данным, самолет потерял высоту вскоре после вылета из местного аэропорта.
Как уточняется, самолет упал на автомобиль, в котором находилась женщина с маленьким мальчиком. Их госпитализировали.
По данным Федерального управления гражданской авиации, крушение потерпел одномоторный самолет Beechcraft Bonanza. Это ведомство совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте проводит расследование инцидента.
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