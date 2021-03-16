На юге США легкий самолет упал на автомобиль, двое погибших

16 марта, 2021, 11:52

Два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в жилом районе недалеко от Майами, в американском штате Флорида

Об этом сообщает USA Today.

"Два человека погибли в понедельник в результате падения их небольшого самолета в Южной Флориде, еще два человека на земле получили травмы", - отмечается в сообщении.

Катастрофа произошла близ городка Пемброк-Пайнс. По предварительным данным, самолет потерял высоту вскоре после вылета из местного аэропорта.

Как уточняется, самолет упал на автомобиль, в котором находилась женщина с маленьким мальчиком. Их госпитализировали.

По данным Федерального управления гражданской авиации, крушение потерпел одномоторный самолет Beechcraft Bonanza. Это ведомство совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте проводит расследование инцидента.

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