Минсоцполитики объяснило уменьшение размера субсидий в феврале
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
"Уменьшение среднего размера субсидии в феврале связано с проведением перерасчета за январь в связи с понижением цен на природный газ для населения в феврале и за январь 2021 года", - говорится в сообщении.
Таким образом, при расчете размера субсидий для граждан, использующих природный газ, за январь была учтена информация о цене на природный газ на уровне 8,5-9 грн за куб.
При этом, отметили в пресс-службе, общая сумма начисленных льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь 2021 года составила почти 7,8 млрд грн.
В ведомстве также отметили, что в феврале поставщики газа сообщили об уменьшении цен за январь, поэтому в феврале осуществлен расчет размера льгот и субсидий с учетом цены на уровне 6,99 грн за куб. м и менее, а также произведен перерасчет льгот и субсидий за январь 2021 года.
Таким образом, заключили в Минсоцполитики, сумма начисленных льгот и субсидий за февраль составляет 5,3 млрд грн.
- Напомним, ранее в Минсоцполитики объяснили , при каком уровне доходов можно рассчитывать на получение субсидий.
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