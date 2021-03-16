Минсоцполитики объяснило уменьшение размера субсидий в феврале

16 марта, 2021, 11:11

Уменьшение среднего размера субсидии в феврале связано со снижением цен на газ для населения

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

"Уменьшение среднего размера субсидии в феврале связано с проведением перерасчета за январь в связи с понижением цен на природный газ для населения в феврале и за январь 2021 года", - говорится в сообщении.

Таким образом, при расчете размера субсидий для граждан, использующих природный газ, за январь была учтена информация о цене на природный газ на уровне 8,5-9 грн за куб.

При этом, отметили в пресс-службе, общая сумма начисленных льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь 2021 года составила почти 7,8 млрд грн.

В ведомстве также отметили, что в феврале поставщики газа сообщили об уменьшении цен за январь, поэтому в феврале осуществлен расчет размера льгот и субсидий с учетом цены на уровне 6,99 грн за куб. м и менее, а также произведен перерасчет льгот и субсидий за январь 2021 года.

Таким образом, заключили в Минсоцполитики, сумма начисленных льгот и субсидий за февраль составляет 5,3 млрд грн.

Напомним, ранее в Минсоцполитики объяснили , при каком уровне доходов можно рассчитывать на получение субсидий.

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