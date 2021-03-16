Михаил Поплавский презентовал новый клип - посвящение женщинам "Я твой Миша"

16 марта, 2021, 10:15

Клип "Я твой Миша" также снимали с использованием новейших технологий - 3D виртуальной реальности, LED Cube, Unreal Engine и других

Дерзкий рокерский стиль и "Харлей - Дэвидсон", красный кабриолет и блеск Голливуда. Казалось бы, придумать что-то ярче просто невозможно. Но он привык удивлять. В своем новом концертном клипе на хит "Я твой Миша" - Михаил Поплавский предстал перед зрителем в новом образе. Теперь он стильный романтик, сердце которого пленила красивая блондинка.

Сюжет клипа построен на воспевании женской красоты. На этот раз поражали стильными костюмами и ярким дизайном, а изюминкой произведения стал полет красавицы-блондинки на диско-шаре.

Михаил Поплавский говорит, посвятил новый клип всем украинкам: "Украинки - самые красивые женщины в мире! И нам, мужчинам, нужно ценить и беречь это нежное сокровище. Ведь чего хочет женщина, того хочет Бог! "

Клип "Я твой Миша" также снимали с использованием новейших технологий - 3D виртуальной реальности, LED Cube, Unreal Engine и другие. Съемки длились всего 4 часа, однако этому предшествовала кропотливая подготовка в течение месяца.

Идею подал молодой режиссер-постановщик студент 5-го курса КНУКиИ Михаил Харченко. Ранее он выступил постановщиком еще одного клипа Михаила Поплавского "Продолжение следует". А воплотить его в жизнь помогли режиссеры Лилия Еременко и Яна Браценюк и оператор-постановщик Евгений Павличенко.

"Концертный клип " Я твой Миша " - синтез любви с загадочным внутренним миром женщины. Каждая женщина - уникальная, даже космическая. Я пытался изобразить отношение главного героя к женщинам, его поиски той единственной и неповторимой, которую он почувствует сердцем ", - отметил Михаил Харченко.

https://www.instagram.com/p/CMc1JKyFvaO/?utm_source=ig_web_copy_link

Презентация клипа состоялась в Университете культуры, в окружении звездных выпускников, друзей и коллег. Поздравить ректора пришли "светская львица" Влада Литовченко, певицы Алина Гросу, Камалия и другие.

"Это яркий, это молодежный клип. Модный, к тому же очень понятная каждому песня, как из 1990-х. Это все гармонично сочетается и очень круто подходит Михаилу Михайловичу ", - отметила Алина Гросу.

"Очень много Миш у нас. И каждая женщина будет думать, что эта песня о ее Мише. А меня клип поразил еще и потому, что Михаил Михайлович, несмотря на то что он ректор, известная личность, - остается простым, человечным. Он всегда юный орел, всегда наш", - поделилась впечатлениями Камалия.

Клип скоро выйдет на телевидении, увидеть его уже можно на Youtube и других платформах.

"Жизнь это праздник, а если праздника нет, то надо создать его, - убежден Михаил Поплавский. - Это тоже большое счастье - вкладывать часть своей энергии, позитива ради ваших улыбок. Я хочу, чтобы вы все были заряжены на любовь! "

В заключение Михаил Михайлович добавил еще интриги:

- Клип на песню "Я твой Миша" был снят исключительно для женщин. А вот следующий, "Забава", и мы скоро его представим, - будет для мужчин.

Сейчас Михаил Поплавский еще готовит съемки новых пяти клипов! Поэтому кому карантин, а кому - творческий подъем!