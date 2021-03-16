Маруся Зверобой снялась с довыборов в Раду в пользу Кошулинского

16 марта, 2021, 12:09

Маруся Зверобой (Елена Самбул) сняла свою кандидатуру на довыборах в Верховную Раду по 87-му округу, что на Прикарпатье, в пользу одного из лидеров ВО "Свобода" Руслана Кошулинского

Об этом сообщает пресс-служба партии " Европейская Солидарность ".

"Борьба за Украину - это не слова, это поступки. 87-й округ сегодня стал своеобразным полем борьбы за Украину, на котором столкнулись олигархи в лице партнера Коломойского Александра Шевченко, выдвиженца от власти зеленых дилетантов Василия Вирастюка и представители патриотических сил - Руслан Кошулинский из " Свободы " и я, Маруся Зверобой Беленькая от " Европейской Солидарности ", - отметила Маруся Зверобой.

По ее словам, она снялась с довыборов, чтобы исключить приход в Раду нового кандидата от олигархических сил.

"Я приняла решение поддержать представителя патриотических сил Руслана Кошулинского и напомнить всем представителям политических сил, что Украина - прежде всего. Это инструкция к исполнению, а не просто лозунг", - отметила ветеран.

«Не пропустить в Раду представителей олигарха Коломойского и "зеленой" власти - одна из наших общих задач", - добавила Маруся Зверобой.

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