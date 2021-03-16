Ляшко: привитые вакциной Covishield не будут иметь никаких проблем с получением и использованием международного свидетельства о вакцинации
Об этом Ляшко сказал в комментарии для Telegram-канала "Коронавирус Инфо".
"При вакцинации иммунобиологическими препаратами Covishield от Astra Zeneca / Oxford University никаких проблем относительно выдачи международного свидетельства о вакцинации и его дальнейшего использования не будет возникать", - сказал Ляшко.
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Заместитель министра здравоохранения пояснил, что международное свидетельство о вакцинации является действительным, если использована утвержденная ВОЗ вакцина - соответствующая норма прописана в международных медико-санитарных правилах, обязательных для всех государств-членов ВОЗ.
"Сейчас ВОЗ утвержден вакцины производства Pfizer / BioNTech (BNT162b2), Moderna (mRNA-1273) и Astra Zeneca / Oxford University с площадками в Индии и Кореи (AZD1222)", - отметил Ляшко.
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- Напомним, ранее Ляшко заявил, что в Украине продолжается вторая волна коронавируса .
- Сам Ляшко также заболел коронавирусом
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