Ляшко: привитые вакциной Covishield не будут иметь никаких проблем с получением и использованием международного свидетельства о вакцинации

16 марта, 2021, 22:53

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вакцинированные препаратом Covishield украинцы смогут без проблем получить и использовать международное свидетельство о вакцинации

Об этом Ляшко сказал в комментарии для Telegram-канала "Коронавирус Инфо".

"При вакцинации иммунобиологическими препаратами Covishield от Astra Zeneca / Oxford University никаких проблем относительно выдачи международного свидетельства о вакцинации и его дальнейшего использования не будет возникать", - сказал Ляшко.

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Заместитель министра здравоохранения пояснил, что международное свидетельство о вакцинации является действительным, если использована утвержденная ВОЗ вакцина - соответствующая норма прописана в международных медико-санитарных правилах, обязательных для всех государств-членов ВОЗ.

"Сейчас ВОЗ утвержден вакцины производства Pfizer / BioNTech (BNT162b2), Moderna (mRNA-1273) и Astra Zeneca / Oxford University с площадками в Индии и Кореи (AZD1222)", - отметил Ляшко.

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