Киевский метрополитен опроверг информацию об остановке строительства ветки Виноградарь
16 марта, 2021, 20:19
Информация о якобы остановке строительства новых станций киевского метро на Виноградарь является недостоверной
Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
"Сооружение станций "Мостицкая" и "Проспект Правды", а также перегонных тоннелей продолжается. Работает тоннелепроходческий комплекс и движется к демонтажному стволу вблизи станции "Сырец", где в настоящее время выполняются работы по его встречи", - говорится в сообщении.
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Там добавили, что замедленно выполнение работ на площадке между станцией "Мостицкая" и "Проспект Правды" по причинам окончательного вынесения инженерных сетей.
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