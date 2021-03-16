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Espreso.tvОбществоКиевский метрополитен опроверг информацию об остановке строительства ветки Виноградарь

Киевский метрополитен опроверг информацию об остановке строительства ветки Виноградарь

Информация о якобы остановке строительства новых станций киевского метро на Виноградарь является недостоверной

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Сооружение станций "Мостицкая" и "Проспект Правды", а также перегонных тоннелей продолжается. Работает тоннелепроходческий комплекс и движется к демонтажному стволу вблизи станции "Сырец", где в настоящее время выполняются работы по его встречи", - говорится в сообщении.
Там добавили, что замедленно выполнение работ на площадке между станцией "Мостицкая" и "Проспект Правды" по причинам окончательного вынесения инженерных сетей.
 

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