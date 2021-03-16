Киев, Винницкая область и Львовщина уже на грани "красной" зоны, - Степанов
16 марта, 2021, 07:19
Киев, Винницкая и Львовская области находятся на грани "красной" карантинной зоны
Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, сообщают Факты .
По словам министра, местная власть уже должна вводить определенные ограничения, чтобы не попасть в "красную" зону.
Он добавил, что число больных растет, в частности из-за распространения британского штамма коронавируса. Самая тяжелая ситуация с кислородом для пациентов наблюдается на Закарпатье.
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- Напомним, что 6792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 марта.
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