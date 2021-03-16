Киберполиция разоблачила хакеров, которые с помощью "вирусов" украли у предпринимателей более 5 млн грн
Об этом сообщила пресс-служба киберполиции.
Согласно сообщению, правонарушители рассылали на электронные адреса компаний и предпринимателей письма с вредоносным программным обеспечением. Сообщение маскировали под архивы с документами, в которых были требования оплаты определенных услуг или предоставления информации государственным органам.
Сообщения при этом содержали вирусные программы, которые предоставляли удаленный доступ к компьютерам бухгалтеров и директоров.
По предварительным подсчетам правоохранителей, пострадавшие получили убытки более чем на 5 млн грн.
Правоохранители провели восемь обысков на территории Киева и Киевской области, в ходе которых изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, флэш-накопители и "черновые" записи.
В пресс-службе отметили, что злоумышленникам может грозить до восьми лет лишения свободы.
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