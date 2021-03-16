Курс валют: доллар ощутимо подешевел

16 марта, 2021, 09:14

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 16 марта 2021 года на отметке 27,64 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 15 марта курс составлял 27,73 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 16 марта установлен на уровне 32,95 грн/евро. По состоянию на 15 марта курс составлял 33,08 грн/евро.

На наличном рынке 16 марта на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,63 продают - по 27,70 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,40 до 27,80 грн/$, продажи - в пределах 27,62 - 28,50 грн/$.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb